Z mrazu do léta. Spartu přivítalo na Kypru azuro a dvaadvacet stupňů

Limassol (od našeho zpravodaje) - „Je to příjemné. Nicméně by to bylo příjemnější, kdybychom se nemuseli hned v pátek vracet,“ culil se letenský obránce Filip Panák, kterého s jeho spoluhráči čeká ve čtvrtek závěrečný duel ve skupině Evropské ligy na půdě Arisu Limassol.

Možná se někteří sparťané museli štípat, jestli se jim to nezdá. Vždyť před 14 dny hráli na Letné v Evropské lize proti Betisu Sevilla ve dvoustupňovém mrazu a následné dny v mrazivém počasí trénovali. „Jenže tím, že za tři dny budeme hrát zase v zimě s Teplicemi, bude to pro nás teplotní skok. Na Kypru to bude každopádně příjemnější,“ podotkl Panák.

Sparta má jistotu, že v případě vítězství zůstane i na jaře v Evropské lize. S největší pravděpodobností by triumf nad Arisem zajistil druhou příčku a týkalo by se jí play off Evropské ligy.

„Věříme v to, jak hrajeme a co umíme. Víme, že doma jsme silnější, protože máme za sebou fanoušky. Limassol je těžký soupeř, obzvlášť doma má obrovskou kvalitu,“ varoval Panák.