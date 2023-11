Zvědaví Moldavané se ptali na Trpišovského. Hlavní kouč má i na dálku právo veta

Další věci už bude trenérské duo řešit během samotného zápasu. Tedy v případě, že to bude možné. „Výjezd bez Jindry jsme zažili i na Fenerbahce. Není to ideální stav, navíc s operátory je to tady horší. Budeme se pokoušet se propojit o poločase, během utkání to bude složitější. Ale komunikujeme intenzivně,“ podotkl Köstl.