Dybala nejspíš zmešká jen první zápas AS Řím se Slavií

Zranění útočníka AS Řím Paula Dybaly z nedělního utkání italské fotbalové ligy v Cagliari je méně vážné, než se původně zdálo, a nebude vyžadovat operaci. Argentinský mistr světa si mírně natáhl postranní vazy v kolenu. Informovala o tom italská média. Dybala by měl chybět tři týdny, čímž by přišel o domácí duel skupiny Evropské ligy s pražskou Slavií.

Foto: Alberto Lingria, Reuters Paulo Dybala nejspíše nenaskočí do domácího duelu proti Slavii

Článek Někdejší hráč Juventusu kvůli zranění odstoupil z duelu v Cagliari před koncem prvního poločasu. Římané nakonec zvítězili 4:1. Italská média uvedla, že Dybala by se mohl vrátit 29. října, kdy se celek z italské metropole představí v lize na hřišti Interu Milán. Tři dny předtím přivítá Slavii. Pražská odveta je na programu o dva týdny později 9. listopadu. Devětadvacetiletý Dybala v aktuální sezoně nastoupil do sedmi zápasů, v nichž vstřelil dvě branky. Svěřenci trenéra Josého Mourinha po nepovedeném začátku ročníku vyhráli poslední tři soutěžní utkání a v italské lize jsou desátí. Ve skupině G Evropské ligy jsou spolu se Slavií po dvou duelech stoprocentní, oba týmy zdolaly Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva.