Gólman Rangers ho famózně vychytal. Dodnes nechápu jak, líčí Pulkrab

Glasgow (od našeho zpravodaje) - Sparta prohrávala 0:2, potřebovala vsítit branku. Trenér Pavel Vrba poslal v 84. minutě na trávník Matěje Pulkraba místo Adama Hložka. Za dvě minuty přišel jeden ze zlomových momentů nejen utkání, ale celé základní skupiny.

Pamatujete si, co přesně se stalo?

Měli jsme v závěru obrovské závary. Já osobně byl ve velké šanci, míč se ke mně odrazil po zákroku brankáře Allana McGregora, hlavičkoval jsem a dodnes nechápu, že to neskončilo gólem. Trefil jsem McGregora do nohy. Znamenalo to, že jsme pokračovali na jaře jen v Konferenční lize.

Potřebovali jste alespoň jeden gól.

Ano, doma jsme vyhráli 1:0 a v případě prohry o gól, tedy 1:2, bychom při rovnosti bodů byli před Rangers. Samozřejmě, ještě by nás čekal pak by nás čekal poslední rozhodující zápas doma s Bröndby, ale tohle bylo klíčové.

Utkání hodně ovlivnila hrubka Filipa Panáka, po které padl gól druhý gól Rangers.

Bohužel, Pany udělal chybu, která pramenila z toho, že chtěl prostě hrát fotbal. Tentokrát to nevyšlo. Jinak jsme ale odehráli aktivní zápas, jen dostali tento hloupý gól brzy po startu druhé půle. Věděli jsme, co potřebujeme, hnali jsme to nahoru. Také Adam Karabec měl velkou šanci, jenže ne a ne se prosadit.

Mrzela prohra hodně?

Samozřejmě. Také si ale pamatuji, jak mě mrzelo, že jsem nenastoupil od začátku.

Dalším důležitým bodem střetnutí bylo nečekané nasazení Dominika Holce do brány místo Florina Nity, rozhodnout se mělo až v den zápasu. Jak to vnímala kabina?

Tuším, že to bylo hned po prohře 0:4 na Slovácku. Zaslechl jsem, že Dominik možná dostane šanci, nějaké indicie rozhodně byly. Postavil se do branky a myslím, že zápas zvládl dobře. Asi je otázka spíše na stopery, jestli třeba nevázla komunikace, ale z mého pohledu žádný problém nebyl. Také není proč. Normálně s námi trénoval a fungoval. Nebylo to tak, že by přišel najedou někdo úplně nový.

Foto: SV Sandhausen Matěj Pulkrab během rozhovoru v maltském Grand Hotelu Excelsior.

Spartu teď čeká opět důležitý duel v boji o postup, vidíte mezi tehdejším a současným týmem nějaký rozdíl?

Určitě. Tenkrát jsme hráli opravdu na individuální kvality, nebyl přesně daný rukopis, neměli jsme se vyloženě o co opřít. Teď, pokud Sparta odehraje špatný zápas, stále ví, co jí funguje, k tomu má připravených několik herních a taktických plánů. To jsme tenkrát neměli, takže ve čtvrtek mají šanci daleko větší.

Přišlo vám to i nedávno, kdy jste Spartu s Boleslaví porazili, i když vy konkrétně jste nenastoupil?