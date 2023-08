Hrajeme, aby měli lidi aspoň trochu radosti, řekl trenér ukrajinského týmu. Těšil se na Hübschmana

Ukrajina dlouhé měsíce čelí ruskému vojenskému ataku, její fotbal ale žije, i když trochu jinak než předtím. „Zvykli jsme si, že nemůžeme být doma," prohlásil trenér Dnipra Oleksandr Kučer. „Hrajeme za těchto podmínek už nějaký čas. Děláme to pro naše fanoušky a náš lid, chceme jim dát nějakou radost, ze hry, ze sportu," dodal.

Ve čtvrtek od 19.00 se druhý celek uplynulého ročníku ukrajinské ligy představí v Edenu. Slavia se snaží Ukrajině pomáhat, utkání bude mít i dobročinný podtext. Na hřišti jde ale o postup, tam žádné sympatie neuvidíte. „Je to padesát na padesát," odhadl Kučer.

Stadion v Edenu bude vyprodaný. I ukrajinský celek se může těšit na solidní podporu krajanů, kteří jsou v Česku. „Víme, že i náš sektor bude plný. Těšíme se na to. Je vždy příjemné, když na stadionu máte lidi, kteří vás podporují," konstatoval bývalý ukrajinský reprezentant.

Slavia je před vstupem do 3. předkola Evropské ligy favoritem. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Sestavu už bude skládat bez střelce Artema Dovbyka, jenž odešel před pár dny do španělské Girony. „Byl naší oporou. Chci mu popřát vše nejlepší do budoucí kariéry a zároveň mu děkuji za vše, co pro klub udělal," pověděl čtyřicetiletý kouč.