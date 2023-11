Je skvělé porazit tým ze španělské ligy, od toho jsou poháry, jásá Krejčí

„Dokázali jsme se z prvního vzájemného zápasu poučit. První poločas nám opět přinesl šance. Ve druhém už jsme byli o něco pasivnější, ale dali jsme si pozor, aby se do příležitostí nedostal soupeř. Věděli jsme, že to je jediná cesta, jak uspět,“ líčí český reprezentant.

Pražané teď mohou v klidu sledovat druhý čtvrteční zápas ve skupině, který začal až ve 21:00. Pokud Rangers doma porazí Limassol, měla by Sparta už jisté jaro aspoň v Konferenční lize. Pokud však Aris zaboduje, situace ve skupině by se vyrovnala a dala Pražanům větší šanci na umístění do druhé místa, a tudíž postup v Evropské lize.

„Ani nevím, co z toho si přát víc. Na Kypr tak jako tak pojedeme vyhrát. Betis jsme porazili, takže víme, že budeme až do poslední chvíle hrát o postup do jarní části Evropské ligy. Přesně to jsme chtěli,“ těší Krejčího.