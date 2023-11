Mistři světa se valí do Prahy. Když Betis zabere, asi vyhraje, tuší rodák z Argentiny

„V reprezentaci Argentiny to mají v obrovské konkurenci těžké. Oba jsou ovšem velmi zkušení, už to nejsou žádní zajíci,“ říká Filip Zíka.

Pezzella je odchovancem River Plate, jemuž manažerská dynastie Zíků fandí. „Mám rád týmy s výraznou rolí mladých hráčů. V tom je teď Boca lepší. River produkuje ve své akademii spoustu talentů, v prvním týmu však dává šanci spíš zkušeným, takže mladíci mají složitější přechod mezi dospělé. Pezzela přestoupil do Betisu v roce 2015 a po dvou letech si pak na čtyři sezony odskočil do Fiorentiny, než se zase vrátil,“ líčí Filip.

„Guido zamířil do Evropy oklikou přes Mexiko, kde nastupoval za Tijuanu i Amériku. V Evropě jsme dost zahledění sami do sebe, ale zrovna Mexiko je teď velmi atraktivní destinace. Kluby tam nabízejí podmínky jako v La Lize, takže hráči pak nemají moc důvodů odcházet do chladné Evropy. Země třetího světa si nedělají vrásky s nějakým finančním omezováním, peníze sypou do fotbalu ve velkém. V Mexiku určitě,“ přidává Zíka zajímavost.