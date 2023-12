Postup, nebo konec v Evropě. Sparta odletěla do Limassolu

Sparta má jistotu, že v případě vítězství zůstane i na jaře v Evropské lize. S největší pravděpodobností by triumf nad Arisem zajistil druhou příčku (pozn. - aby Pražané skupinu vyhráli a šli přímo do osmifinále, museli by na Kypru vyhrát minimálně o tři góly a zároveň duel Betisu s Rangers by musel skončit remízou).

Ze stříbrné příčky by se Sparty týkalo play off Evropské ligy, kde by vyzvala některý z týmů na třetích místech ve skupině Ligy mistrů. Při remíze a porážce o jeden gól se Haraslín a spol. kvalifikují do play off Konferenční ligy. Pokud však v Limassolu prohrají o 2 a více branek, v Evropě skončí.