Mise Rangers: bez nevraživosti, ale i bez bodu

Domácí hráči před výkopem poklekli, na podporu hnutí Black Lives Matter (na černošských životech záleží). Stadion spustil potlesk. Letenští naopak zůstali do jednoho stát. Atmosféra nabrala od začátku zápasu neskutečný drajv. Řev tribun zkraje utkání ještě přiživil Aribo, který trefil břevno. A ve chvíli, kdy Morelos poslal Rangers do vedení, se Ibrox otřásal. Podobně zkraje druhé půle, kdy Panák nahrál nezištně Morelosovi na druhý gól. Fér se hrálo i na trávníku. Když po faulu zůstal ležet hráč Rangers, sparťan mu podal ruku. A naopak.

Dlouhé hodiny před zápasem fanoušci Rangers umístili na plot před hlavní bránu Ibrox Stadium transparent, který útočil na Evropskou fotbalovou asociaci (UEFA) a Spartu se Slavií. K obřímu nápisu UEFA přidali fanoušci Jezdců vysvětlení, co podle nich zkratka znamená: European Football´s Apologists, plus dodatek „for racism and greed". Volný překlad zní takto: Zbyteční ochránci rasismu a nenažranosti v evropském fotbale. Písmeno U navíc autoři využili jako pomyslný odpadkový koš, do kterého padají loga pražských S.