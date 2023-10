Mistři světa hrozí Spartě! Navrch bombarďák Isco a šampion Premier League na lavičce

„Snaží se hrát odzadu, dominovat, místy hrají přímo a rychle pronikají do soupeřovy šestnáctky. Není náhoda, že jsou první ve skupině i v české lize. Bude to náročné utkání, budeme muset dominovat. V tom se cítíme dobře, i když nám to soupeř ztíží,“ charakterizuje Pražany záložník Rodríguez, který vyhrál mistrovství světa, byť si na něm připsal jediný start.

Do Sevilly se sparťané, díky zvládnutému trojboji, vydali v lepší náladě, potvrzuje to i Lukáš SadílekVideo : Sport.cz

„Obrovský bombarďák po všech stránkách! Umí jeden na jednoho, má skvělou techniku. Zajímavé je, že po konci v Realu zamířil do mojí Sevilly. Tam mu to nevyšlo, nebyl spokojený. Tak odešel rovnou do Betisu. I psychicky to pro něj musí být hrozně náročné, ale pořád je skvělý hráč,“ líčí Tomáš Vaclík, bývalý brankář FC Sevilla, který Isca zažil jako soupeře.