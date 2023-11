Na Kuchtu je občas potřeba zatlačit, někdy ho obejmout. Spartě jde proti Betisu o jaro v Evropě

Sparta si proti Betisu v případě souhry výsledků může ještě před závěrečným utkáním v Limassolu zajistit jaro v pohárech. Na druhou stranu, ani dvě případné výhry jí nemusejí stačit k postupu do play off Evropské ligy. Dost možná jí půjde aspoň o konečnou třetí příčku, která zajistí přesun do Konferenční ligy.