Slavný El Ingeniero vyhlíží bitvu na Spartě. Nemůže nás zastavit ani česká zima, řekl Pellegrini

Že je věk jen číslo? V případě chilské trenérské legendy tohle klišé platí dokonale. Uctívaný veterán se v Seville ani po třech sezonách neokoukal a Betis s ním v létě prodloužil smlouvu do roku 2026. Byl to pragmatický tah, zelenobílý tým se pod Pellegrinim zatím pokaždé dostal do Evropy. Počítá se i loňský triumf ve španělském poháru, což byla pro Betis první trofej po 17 letech.

Teď se Pellegrini podruhé během dvou měsíců postaví Spartě, v Seville vyhrál jeho Betis 2:1. Prodlouží v Praze dlouhou sérii bez porážky, která se natáhla už na 13 zápasů? „Uděláme pro to všechno. Půjdeme si pro tři body, nemůže nás zastavit ani česká zima,“ narazil Pellegrini na výrazný teplotní rozdíl: v Seville je teď přes den kolem 20 stupňů. „Ovšem Sparta chce totéž, co my, taky hraje o postup.“

Fotbal bral poctivě už jako spolehlivý stoper v týmu Universidad de Chile. Mimochodem, během kariéry stihl vystudovat stavební inženýrství. Promyšlený rukopis je patrný i na jeho trenérské práci, na svých štacích obvykle vydrží dlouho. Vyprávět o tom můžou nejen ve Villarrealu či Málaze, kde na jeho počest po historickém postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přejmenovali křižovatku. Povedla se i tříletka u boháčů v Manchesteru City: hned v první sezoně vyhrál Premier League a připravil tým pro Pepa Guardiolu, jenž je v klubu dodnes.

Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, jak zní celé jeho jméno, si nikdy nepotrpěl na velká slova a netopil se v emocích. „Největší výzvou je najít jeho srdeční tep,“ psali angličtí novináři. Nejen oni chválili Pellegriniho styl, k výhrám se nikdy nechtěl probránit. „Fotbal sledují miliony lidí a platí za něj velké peníze. Hráči se fanouškům musejí odměnit útočením, nikoliv tupou defenzivou,“ vysvětloval Pellegrini před časem.

Letmý pohled do statistik: s českými týmy nikdy neprohrál. Před 16 lety v tehdejším Poháru UEFA s Villarrealem zvítězil 2:1 v Mladé Boleslavi a na podzim 2013 s Manchesterem City v Lize mistrů dvakrát porazil Plzeň (3:0, 4:2). Snad si od té doby vylepšil znalosti o střední Evropě, před deseti lety mluvil o Československu. „Vážně jsem proti českým soupeřům všechno vyhrál? To jsem nevěděl,“ pobaveně se usmál. „Jenže spoléhat na to nemůžu. Znáte to, každý zápas je jiný.“