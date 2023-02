Návrat Schicka, tyčka Hložka a blackout gólmana. Byl to jasný faul, soptil kapitán Leverkusenu

„Jsem naštvaný. Do druhého poločasu jsme vstoupili skvěle, dvěma góly jsme otočili výsledek. Pětadvacet minut jsme byli výborní, byli jsme na koni. Jenže potom jsme zhasli, pykali jsme za nedůslednost v bránění," řekl kouč Xabi Alonso v rozhovoru pro televizní stanici RTL.

Zápas začal pro jeho tým šokem. V 9. minutě převzal finský brankář Hradecký přihrávku od Taha, posunul si míč směrem k brance a chystal se ho odkopnout. Jenže si nevšiml dotírajícího Embola, který do něj vrazil tělem. Kapitán Bayeru zahrál v pádu balon tak nešťastně, že se dokutálel do sítě.

„Byl to jasný faul. Měli jsme kopat přímý kop. Místo toho jsme prohrávali," zlobil se Alonso. „Jestli to byl faul? Zeptejte se rozhodčího! A především, proč se nešel podívat na video. Soupeř do mě jednoznačně strčil. Kdyby nefauloval, míč bych přece normálně odehrál," soptil Hradecký.