Pochopitelně Ligu mistrů chtěli hrát, ale rozpočet s přehledem zalepí z prodeje hráčů. Produkuje pořád spoustu skvělých hráčů. Teď odešel obránce Šutala do Ajaxu za skoro půl miliardy korun. Transfer dokumentuje, jaké jméno a zvuk v Evropě Dinamo má. V Česku jsou dva miliony eur za hráče ohromná částka, tam nikoho pod pět milionů eur neprodají. Hráče Dinama táhnou idoly, borci, kteří něčeho dosáhli. Šuker, Mandžukič, Modrič a další.

Měl jsem k němu nejblíž, v Záhřebu byl můj největší kamarád. Navštěvovali jsme se, chodili spolu na kafe, na večeře. Byli jsme sice konkurenty, ale sedli jsme si skvěle lidsky. Byl přírodní typ. Na tréninku se nepředřel, ale když jsme měli fyzické testy, měl je nejlepší. Bylo hezké poté sledovat jeho kariéru. Přes Wolfsburg, kde ho nadupal ještě víc trenér Magath, šel do Bayernu Mnichov, kde zářil.

Taky že jo. Tihle kluci byli o dvanáct let mladší, začínali. Ale už tenkrát to byli velcí fotbalisté. Kovačičovi bylo šestnáct, když přišel do áčka. Byl zážitek si s nimi zahrát a potom sledovat, jak se jim daří ve světě.