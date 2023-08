Šuker, Modrič a spol. Dinamo je známka kvality

„Dinamo je pro chorvatské fotbalisty nejvíc. Chtějí se prodat do zahraničí, Dinamo berou jako obrovskou šanci si tento sen splnit. Chorvati obecně fotbal milují, s míčem umí neskutečné věci. Odmala hrají po ulicích, mezi domy, fotbal je pro ně všechno. Jsou víc hladoví po úspěchu než my v Česku,“ tvrdí Slepička.

Cestu do Evropy otevřeli pro hráče Dinama na počátku 90. let minulého století klubové ikony Davor Šuker a Zvonimir Boban. Od té doby působí Dinamáci pravidelně v nejlepších evropských klubech. A hrají v nich mnohdy klíčové role - Modrič v Realu Madrid, se kterým vyhrál pětkrát Ligu mistrů nebo Mandžukič, který roky táhl góly mnichovský Bayern. A další a další. Nyní v létě například angažoval bývalého obránce Dinama Jošku Gvardiola úřadující vítěz Ligy mistrů Manchester City. Do Citizens přišel nyní i někdejší hráč Dinama Mateo Kovačič.

Klub roky vedl muž s kontroverzní pověstí Zdravko Mamič. Z velké části je jeho dítětem. V Chorvatsku byl sice odsouzen k vězení za odklon financí z transferů do vlastní kapsy, údajně ale řídí Dinamo dál. Z Bosny a Hercegoviny, kam uprchl. Dinama se ujal v roce 2003, několikrát v ním dokráčel do Ligy mistrů (za posledních 17 let hrálo Dinamo skupinu některého z evropských pohárů 16krát). Ale co především, prodával hráče za výjimečné sumy.