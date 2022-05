Pomohl nám neúspěch v Lize mistrů, má jasno kouč Frankfurtu

Eintracht se stal po Villarrealu (v sezoně 2020/21) a Chelsea (2018/19) teprve třetím týmem, který došel k triumfu v EL bez porážky. Cestou do finále vyřadil Betis Sevilla, West Ham i slavnou Barcelonu. "Odehráli jsme 13 zápasů a neprohráli ani jeden. Nedokážu vyjádřit, jak moc jsem na hráče hrdý. Teď budu do soboty slavit a v neděli odjedu na dovolenou," řekl Glasner na tiskové konferenci.

Frankfurt získal druhou evropskou trofej v klubové historii a navázal na 42 let starý triumf v tehdejším Poháru UEFA. Navíc si zajistil premiérovou účast v Lize mistrů, která mu v sezoně 2020/21 unikla v bundeslize o bod. Na páté místo odsunuli Eintracht fotbalisté Wolfsburgu, které trénoval právě Glasner, jenž se následně v létě přesunul do hesenského klubu.

"Víte, co bylo klíčem k dnešnímu titulu? Loňský neúspěch v boji o Ligu mistrů. Tak to bývá velmi často - teprve po neúspěchu se ukáže, jaký jste tým," uvedl Glasner. "Hráči a celý klub se z toho dokázali dostat a teď byli za svou vytrvalost odměněni. Takový je fotbal, takový je život," dodal první rakouský kouč po 39 letech, který dovedl svůj tým k zisku evropského poháru. Naposledy se to povedlo legendárnímu Ernstu Happelovi s Hamburkem v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí.

Foto: Albert Gea, Reuters Fotbalisté Eintrachtu Frankfurt s pohárem pro vítěze Evropské ligy.Foto : Albert Gea, Reuters

Jedenáctý tým bundesligy musel na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána dotahovat po Aribově trefě z 57. minuty, v 69. minutě ale srovnal Borré. Kolumbijský útočník s přehledem proměnil i rozhodující pokutový kop v rozstřelu, ke kterému ale vůbec nemuselo dojít. Ačkoliv byl Eintracht v průběhu zápasu aktivnější, na konci prodloužení musel Trapp vytáhnout skvělý zákrok při vyložené šanci Kenta.

"Není to o jednom hrdinovi, všichni jsme hrdinové. Včetně fanoušků, bez nich bychom to nedokázali," podotkl německý brankář, který ve čtvrté sérii rozstřelu vystihl pokus Aarona Ramseyho a jeho střelu doprostřed brány vykopl. Velšský záložník byl jediným neúspěšným exekutorem. "To napětí během penalt nemůžete natrénovat. Jsem rád, že jsme to zvládli, těžko hledám slova," dodal Trapp.