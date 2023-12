Šmicer o zrušené volbě trenéra: Jsem asi politicky negramotný, na mě je tohle příliš vysoká škola

„Řeší se víc politické záležitosti – kam kdo půjde, co komu přidělíme, namísto abychom řešili věci fotbalové. Jsem asi politicky negramotný, neumím v tom chodit. Na mě je tohle asi moc vysoká škola. Ti lidé to určitě myslí s českým fotbalem dobře a vědí, co dělají,“ říká vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem, který se ve třetím dílu svého podcastu vyjadřuje také k české skupině na EURO nebo o zbytečné cestě Slavie ve sněhové kalamitě do Zlína.