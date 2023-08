Priske zatím v pohárech nevyhrál. Děkuji za připomenutí, vtipkoval kouč Sparty v Záhřebu

Usadil se do sedačky v tiskovém centru Dinama, vzápětí čelil nepříjemné otázce. Trenér fotbalové Sparty Brian Priske na ní odpověděl s nadhledem i s úsměvem. „Že jsem ještě se Spartou nevyhrál v evropských pohárech mě netěší. Věřím, že to ve čtvrtek zlomíme,“ řekl dánský kouč den před úvodním duelem play off Evropské ligy na půdě Dinama Záhřeb.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sparty Praha Brian Priske během utkání.

Článek Záhřeb (od našeho zpravodaje) - Spartu sice dovedl po devíti letech k mistrovskému titulu, na výhru v Evropě s ní ale Priske stále čeká. Před rokem s ní vypadl z předkol Konferenční ligy s Vikingem Stavanger (1:2, 0:0). Vyjde to dánskému kouči proti Dinamu? „Díky za připomenutí, možná teď budu hůř spát. Ne, teď vážně. Nejde o nehezkou bilanci, ale to je fotbal. Určitě se budeme ve čtvrtek rvát o to, aby se tato moje statistika zlomila,“ pověděl Priske. Podle něj dodá Spartě kuráž odveta s Kodaní, ve které zahrála výborně, byť z postupu se těšil soupeř. Dinamo Záhřeb, těžší než Kodaň? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Věřím, že nám ten zápas dodá sebevědomí. Výsledek nebyl takový, jaký jsme si představovali, ale zahráli jsme opravdu dobře. Ukázali jsme, že ve velkých zápase můžeme být sebevědomí. To v takových zápasech potřebujete,“ uvedl 46letý Dán, zatímco jeho svěřenci si prohlíželi trávník stadionu Maksimir. Předzápasový trénink netradičně absolvovali v Praze. Doufám, že v Záhřebu přijde nějaká lokální bouřka a pročistí vzduch, přeje si Jaroslav ZelenýVideo : Sport.cz Jistou výhodou můžou být pro Pražany změny, které se v Dinamu udály po sobotním vyřazení z bojů o Ligu mistrů od AEK Atény. Krach stál místo trenéra Biščana, klub na neúspěch a s ním spojený výpadek financí reagoval prodejem obránce Šatala do Ajaxu a reprezentační jedničky Livakoviče do Fenerbahce. „Nemyslím, že jde o naší výhodu. Snažíme se na změny reagovat. Víme, jak hrálo Dinamo pod bývalým koučem, ale teď už tady není. My se však hlavně soustředíme na náš styl,“ prohlásil Priske. Spartu čeká utkání v bouřlivém prostředí v Záhřebu. Chystá speciální opatření? Video : Sport.cz Vzhledem k posunutí odvety duelu v Aténách kvůli nedávným násilnostem, se Sparta dozvěděla jméno soupeře až v sobotu. Jde o nepříjemnost? „Příprava je stejná jako na každý jiný duel. Máme dobrý skauting i analytiky, kteří mají pokaždé dobré informace. Připravovali se na oba možné soupeře, odvedli skvělou práci. Samozřejmě jsme v očekávání, snažíme se připravit na novou situaci v Dinamu. To hlavní je však na nás, chceme přivézt do Prahy dobrý výsledek pro odvetu,“ sdělil dánský trenér. Týmu prý už s předstihem sdělil, jaká jedenáctka dvojutkání s Dinamem rozehraje. „Pro kluky je nejlepší, když vědí dopředu, kdo bude hrát. pro nás trenéry bylo ale opět velké dilema, vybrat základní sestavu,“ dodal Priske. Evropská liga Záhřebské memento: Ubodaný fanoušek a útok na výpravu Sparty. Letenští dbají na bezpečnost