Ubodaný fanoušek a útok na výpravu Sparty. Letenští v Záhřebu dbají na bezpečnost

Memento ubodaného fanouška AEK i vzpomínky na 15 let starý násilný útok na členy výpravy Sparty den před utkáním v Záhřebu, při nichž došlo k mnoha zraněním, jsou ale stále živé. Dostanou letenští příznivci, kterých do Chorvatska dorazí zhruba 150, důrazné upozornění a rady, aby se minimalizovalo riziko jejich napadení?

„Snažíme se pečovat o naše fanoušky při každém výjezdu. Řekněme, že systémově není takový rozdíl mezi výjezdem fanoušků do Záhřebu a nedávným do Kodaně. Vidíte, že v Kodani, o které se v souvislosti s bezpečností nemluvilo, nakonec došlo ke konfliktu. Fanoušci museli jet zpátky do Česka autobusy, které měly poškozená skla. Ve spolupráci s policií, samotným Dinamem a bezpečnostními složkami se je budeme snažit v Chorvatsku co nejvíc ochránit,“ podotkl Kasík.