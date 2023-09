Priskeho tajemství, do odvety šel po nemoci. Zvládli jsme malý zázrak. Po 51 letech!

Dovedl Spartu k prvnímu titulu po devíti letech. A teď z klubové kroniky vyhnal dalšího strašáka. Letenští po dlouhých 51 letech dokázali v pohárech vyřadit soupeře po dvoubrankové prohře z venku.

Naposledy se to Spartě podařilo v listopadu 1972, když prohrála na půdě Ferencvárose Budapešť 0:2, ale pak ho porazila 4:1. Tedy stejným výsledkem jako ve čtvrtek Dinamo. Tehdy ještě Brian Priske (46) ještě nebyl ani na světě…

„Jsem hrdý, že jsem mohl být na stadionu s hráči. Jsem hrdý i na ně, jak hráli, jak odvetu v mnoha ohledech pojali. Obzvlášť po prvním utkání venku jsme zvládli malý zázrak. Kluci dokázali velkou věc, postup do Evropské ligy s velkými kluby. Jeden z mých nejlepších zápasů, co jsem zažil jako trenér. A největší tady na Letné,“ líčí blažený dánský kouč, který na šestý pokus konečně se Spartou na evropské scéně vyhrál.

Když jste se dostali do postupového tříbrankového vedení, rychle jste inkasovali. Vzpomněl jste si v ten okamžik na nešťastné utkání s Kodaní?

Ne, nevzpomněl. Spíš jsem byl naštvaný, že gól padl z rychlého přechodu soupeře. Věřil jsem ovšem, že kluci zvládnou přidat další branku.

Během zápasu jste byl ve svojí zóně velmi aktivní. Je to váš záměr?

Myslíte? Nevím, rozhodně to není něco, nad čím bych přemýšlel. Fotbal je mou vášní, je důležité, abychom ji všichni v týmu dávali najevo. Věřím, že to pomůže klukům na hřišti k lepším výkonům. Chci hráčům spolu se svými kolegy za každé situace předávat správnou energii.

Fanoušci, hráči či trenér Priske účinkují ve spotu fotbalové SpartyVideo : AC Sparta Praha

Konferenční ligu jste měli jako pojistku. Bude mít postup do Evropské ligy pozitivní dopad na celou sezonu?

Určitě, což je z vícero důvodů zřejmé. Především jde o způsob, kterým jsme vyhráli. Hráči budou mít důvěru v náš styl a budou vědět, že pokud mu budou věrní, mohou porážet velké evropské týmy. Stejná věc platí i pro ligu. Věřím, že nám takové uvědomění dodá sílu. Nechci spekulovat, jak by to vypadalo v Konferenční lize. Samozřejmě prohrát dvě předkola po sobě by bylo těžké pro každý tým.

Ulevilo se vám, že jste poprvé vyhrál se Spartou zápas v Evropě?

Takhle jsem nepřemýšlel. Postup není o mně. Pro Spartu je to velký úspěch, a jsem proto moc rád, že jsme se kvalifikovali do skupiny Evropské ligy. Navíc jsme postoupili na úkor týmu, který za posledních deset let odehrál spoustu výborných zápasů v evropských pohárech.

Janu Kuchtovi jste určil nezvyklou roli na pravém křídle, jak jste s ním byl spokojen?

Moc, Honza odvedl velmi dobrou práci. Pracovali jsme na tom v týdnu a v utkání potvrdil, že je schopný zahrát i tam. Je disciplinovaný, pracovitý a na to, že to byl jeho první zápas na této pozici, to bylo fenomenální. Pracoval pro tým.

Zápas v závěru rozhodl Victor Olatunji. Jak jste spokojený s ním?