SÁZKAŘSKÁ ANALÝZA: Šance na trojnásobný evropský podzim je obrovská

Tři nejlepší české kluby se dostaly do závěrečné fáze kvalifikace o základní skupinu evropských pohárů. „A šance, že český fanoušek zažije trojnásobný evropský podzim, je obrovská,“ má jasno Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Sparta i Slavia mají jistotu Konferenční ligy, ale chtějí uhájit Evropskou. Nakonec má větší šanci na skupinu EL Slavia, která je jasný favoritem s kurzem 1,09:1 na postup proti ukrajinskému klubu Zorja Luhansk.

Třetí celek uplynulého ročníku ukrajinské ligy zažívá výsledkovou krizi - dříve nepříjemný pohárový soupeř se loni nedokázal probojovat do Konferenční ligy a letos nezahájil dobře ani domácí soutěž. Po čtyřech zápasech má pouze 4 body a dvě utkání dohrával o deseti. Slavia je na domácí půdě favoritem v kurzu 1,21:1. Na remízu je kurz 6,6:1 a výhra hostí by byla v kurzu 14:1 velkou senzací.

„Slavia přešla přes ukrajinského vicemistra bez problému, když prakticky rozhodla už v prvním zápase v Edenu. Malou kaňkou pak byla odveta v Košicích, v níž sešívaní dlouho prohrávali, a nakonec dokázali pouze remizovat. Doma je nicméně Slavia velmi silná a věřím, že i nyní rozehraje svůj dvojzápas podobně jako s Dniprem a vytvoří si tak komfortní výchozí situaci pro odvetu,“ myslí si Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Rozdíl kvalit obou celků je znatelný, čemuž odpovídají i kurzy. Luhansk se nachází až na desátém místě ukrajinské ligy a Slavia bude hrát doma, kde ji požene plný stadion,“ souhlasí Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Sázkaři věří naprosto jednoznačně Slavii, na niž míří aktuálně 99,8 % vkladů. Sázkaři v kurzu 1,61:1 často tipují, že by zápas mohl skončit i více než dvoubrankovým náskokem slávistů. Druhou nejsázenější příležitostí z kategorie „tutovka“ je postup Slavie do Evropské ligy.

Spartě los přidělil minimálně stejně těžkého soupeře jako v předkole Ligy mistrů, soustředěnou Kodaň střídá divoké Dinamo Záhřeb a šance jsou pro sparťany znovu „jen“ padesát na padesát.

Letenské nečeká nic lehkého. Dinamo si nechalo ujít postup do play off LM až v samotném nastavení odvety s AEK Atény. V prvním utkání v Chorvatsku jsou mírným favoritem domácí, na něž je vypsán kurz 2,20:1. Na remízu se sází v kurzu 3,3:1 a na výhru Pražanů v kurzu 3,35:1. Šance na postup do skupinové fáze vidí bookmakeři vyrovnaně, na Dinamo je vypsán kurz 1,96:1 a na Letenské 1,88:1.

Sázkaři věří chorvatskému mistrovi, na nějž míří přes 70 % vkladů. Na remízu jde přes 16 % a na výhru sparťanů sází aktuálně lehce necelých 13 % sázkařů.

„Sparta i Dinamo zažily velkou frustraci, když se nechaly o postup do play off milionářské soutěže připravit po nadějně rozehraných zápasech. V Záhřebu tento kolaps stál místo trenéra a odešly i dvě opory. Oba celky se utkaly i během letní přípravy, zápas skončil nerozhodně 1:1. Vzhledem k důležitosti utkání i nedávné zkušenosti obou týmů lze očekávat opatrnost a důraz na defenzivu. Utkání nepřinese vyšší množství branek a remíza visí ve vzduchu,“ tuší Kovařík.

„Dinamo vypadlo z kvalifikace Ligy mistrů, došlo ke změně trenéra, do větších klubů odcházejí opory týmu Šutalo a Livakovič. O tolik výrazným favoritem tedy Chorvaté nejsou,“ poukazuje Světlíková. Další častou sázkou je postup Sparty. Vzhledem k tomu, že na odvetu na Letnou nebudou moci dorazit fanoušci chorvatského týmu a Spartu požene domácí kulisa, bude utkání o to zajímavější.

Nejistotu má jen Plzeň, která by v případě neúspěchu v dvojzápase s kazašským Tobolem Kostanaj v pohárech skončila. „To si ale nemyslíme my bookmakeři, ani fanoušci. Viktoria se celkem pěkně rozjela, konečně objevila pro velký fotbal svého odchovance Pavla Šulce, který je velkým žolíkem v posledních zápasech, a to všechno dohromady dává solidní postupový kurz 1,15:1,“ věří Západočechům bookmaker Urbanec.

Viktoria pokračuje v jízdě po exotických destinacích - po Kosovu a Maltě se nyní vydala na dlouhou cestu do Kazachstánu, kde ji čeká třetí celek uplynulého ročníku kazašské ligy. Tobol na cestě do play off vyřadil finskou Honku, švýcarskou Basilej a naposled severoirské Derry City. V lize se tento rok Tobolu tolik nedaří, na pohárové příčky ztrácí 13 bodů a má záporné skóre. Plzeňští jsou favority úvodního duelu v kurzu 1,83:1, na výhru domácích Kazachů je kurz 4,2:1 a na remízu 3,6:1.

„Plzeň se musí mít na pozoru. Má za sebou náročnou cestu a utkání v dalekých postsovětských zemích nejsou nikdy příjemná. Tobol zvládl vyřadit Basilej, což svědčí o jeho kvalitě. Pokud bude Viktoria hrát koncentrovaně, měla by dvojzápas zvládnout. Západočeši mají kvalitnější kádr, po vlažnějším začátku hrají aktuálně v dobré pohodě a dokážou uhrát výhru i tentokrát,“ radí Kovařík.