Slavia pod palbou. Co se počítá? Body! vysmál se expert kritikům

Slavii to proti Baníku drhlo, podle bývalého reprezentanta Straky se o to velkou měrou zasloužili právě hosté ze Slezska. „Baník přijel a pro něj cílem číslo jedna bylo neinkasovat a to se mu celkem dařilo. Až ve druhém poločase to slávisté odšpuntovali,“ vrací se Straka ještě k nedělnímu duelu.