Slavia hájí v Evropské lize první místo, Sparta zabojuje o postup do jara

Slavia vede tabulku o dva body před AS Řím, které hostí Šerif Tiraspol. Případné vítězství Pražanům bez ohledu na výsledek italského týmu vynese první místo. Servette už jistě skončí na třetí příčce, která znamená přesun do vyřazovacích bojů v nižší Konferenční lize.

Sparta má situaci ve vlastních rukou a není závislá na výsledku souběžně hraného utkání mezi Betisem Sevilla a Glasgow Rangers. V případě vítězství čeká Letenské jarní play off Evropské ligy. Pokud by navíc Betis prohrál, ovládli by sparťané skupinu a prošli rovnou do osmifinále. Pokud v souboji dvou mistrů svých zemí Pražané na hřišti Arisu Limassol remizují nebo prohrají o gól, přejdou z třetí pozice do Konferenční ligy. Při porážce o dvě a více branek skončí poslední a na jaře se v pohárech nepředstaví.