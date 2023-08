Slavia v roli favorita, Plzeň čeká další trpaslík. Sázkaři věří ve výhru obou českých týmů

Češi mají v pohárové historii s ukrajinskými kluby bídnou bilanci. Zvlášť o zápasech s Dynamem Kyjev by mohl nejeden bývalý fotbalista vyprávět. Ale Dnipro nemá takovou sílu jako v minulosti právě Dynamo Kyjev nebo Šachťar Doněck.

„Český vicemistr vstoupil do nového ročníku Fortuna ligy suverénně. Neztratil zatím ani bod, herně vypadá Slavia také velmi dobře. Jediné dvě starosti, které tak lodivod sešívaných má, jsou zranění Douděry a mizerný trávník v Edenu. Pražský klub se bude i proti Dnipru prezentovat ofenzivním stylem hry a v koncovce se zaručeně prosadí," ujišťuje Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Hosty v boji o Ligu mistrů zradila právě defenziva, ve dvou zápasech s Panathinaikosem inkasovali hned pětkrát. Společně s ligou a přípravou tak Dnipro neudrželo vzadu nulu již čtyřikrát v řadě, což není náhoda. Ukrajinský klub navíc před dvojduelem se Slavií prodal svoji největší hvězdu - ostrostřelec Dovbyk zamířil do La Ligy. Elitní kanonýr týmu dal v minulé sezoně 24 branek v lize, trefil se i do sítě řeckého týmu a měl fazonu. Jeho odchod je v tak krátkém horizontu nenahraditelný. Slavia zvítězí, v utkání padnou alespoň dvě branky a trefit by se mohl ,Smolíček' posledních dní, Václav Jurečka," myslí si Kovařík.