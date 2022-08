Slovácko neskládá zbraně, byť tuší, že šance na postup je malá. Aspoň vítězství, přeje si Petržela

Podle něj to bude pro celý region velký zápas. „Je možné, že nás hráči Fenerbahce po jasném domácím triumfu trochu podcení. Mají to v povaze. Už se určitě vidí v dalším kole. My bychom toho měli využít," plánuje zkušený středopolař v narážce na to, že turecký tým dorazí do Uherského Hradiště z Brna, kde je výprava ubytována, až před utkáním bez toho, že by si zatrénoval na místním stadionu.