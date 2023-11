Spartě pomůže mráz, Slavii zase riziko soupeře, věří bookmakeři

Především jediný bod z dvojzápasu s Rangers znamená pro Spartu jediné, velkou zkoušku schopností a odolnosti v rozhodujícím zápase proti Betisu. Pokud na Letné španělský klub porazí, bude i v posledních kole ve hře o postup do play off Evropské ligy. Nabízí se tady parafráze známého výroku z českého fotbalového zákulisí - celé je to o počasí.

„Sparta je doma extrémně silná, navíc jí může skutečně nahrát mrazivý večer. Teploty hluboko pod bodem mrazu nejsou na jihu Španělska obvyklé a pro fotbalisty Betisu bude přece jen obtížnější se do zápasu dostat. Navíc Spartě se vrací kapitán Krejčí, bez kterého to týmu v posledních týdnech tak nešlapalo,“ věří v úspěch Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Svůj optimismus podpořil kurzem 2,47:1 na výhru Sparty, který ji mírně favorizuje proti Betisu - 2,67:1. „Samozřejmě jsme si vědomi síly soupeře, jeho fotbalovosti i zkušeností hráčů, kurzy na výhru tak nemohou být daleko od sebe,“ doplňuje Urbanec.

V Evropské lize si nevytváříme tolik šancí, jako v domácí soutěži, ví Brian Priske. Na Kuchtu je občas potřeba zatlačit, občas obejmout.

„Španělský celek zažil po příletu do Prahy teplotní šok, z 18 stupňů do nuly. Hosté mohou mít rovněž problém s motivací, tým z Čech pro ně ‚není soupeř‘, navíc jej v prvním utkání porazili. Betisu by stačil i bod, sestava pak nemusí být ani zdaleka nejsilnější,“ přemítá Roman Kovařík, expert Fortuny.

„Ofenzivní potenciál mužstva je ale potřeba brát v potaz, hosté skórovali v každém z posledních 14 soutěžních utkání. Na Letné by nemusela být nouze o branky, gólově se patrně prosadí oba týmy. Sparta by pak v domácím prostředí mohla vyhrát poločas nebo zápas, tedy sázka v rámci dvojité šance,“ radí Kovařík.

„Největším soupeřem pro Betis bude mrazivé počasí. I proto se v Česku sází v 70 % na vítězství Pražanů, ve světě je poměr otočen. Osobně si myslím, že pokud se Spartě podaří vstřelit první branku, dotáhne duel do vítězného konce,“ říká Jakub Vilikus, hlavní bookmaker společnosti Betano.

Užil si to! Že nastoupím, jsem se dozvěděl večer před zápasem a překvapilo mě to, přiznává Jan Bořil.

Chance přijala na Spartu 51 % vkladů. „Nutně potřebuje tři body, ale soupeř je velmi těžký. První zápas ve Španělsku ukázal, že pro úspěch je potřeba top výkon po celých devadesát minut. To se při náročném způsobu hry Letenským udržet nepodařilo. Doma bude sparťanská pozice trochu jiná. Už tradičně velká podpora diváků a pro hráče Betisu nepříjemné počasí by mohly být velkým spojencem. Pokud se Sparta vyvaruje individuálních chyb, tak by mohla uspět,“ říká Karel Brettschneider, bookmaker Chance.

Další český zástupce v Evropské lize potřebuje k postupu bod, který by Slavia měla v Moldavsku bez větších problémů uhrát. Pravděpodobnější je, že přiveze všechny tři a v posledním kole se rozhodne o pořadí na prvních dvou místech skupiny. Svědčí o tom i kurz 1,62:1 na výhru Slavie, na kterou jde 95 % náběrů. Kurz na Šeriff Tiraspol se pohybuje na hodnotě 5,27:1.

„Slavia doma porazila Tiraspol 6:0, tentokrát to bude o poznání složitější zápas. Náročné cestování, nebezpečná zóna poblíž vojenského konfliktu, trávník, jehož kvalita nebude zrovna ideální. Slavia by na tom měla být ale lépe běžecky i takticky, nárůst formy v koncovce hlásí Jurečka. Tiraspol musí hrát na vítězství, což znamená na riziko a hlavně ofenzivně. Takový styl hry bude Slavii vyhovovat. V utkání by se mohli prosadit jak domácí, tak hosté. Na tiket patří dvojka,“ tuší Kovařík.

„Slavia hraje na půdě nejslabšího soupeře ve skupině. Sázkaři věří sešívaným hned v 95 %, často v kombinaci s tipem na 3 a více vstřelených branek,“ hlásí Vilikus.

Vtipkující trenér Plzně Miroslav Koubek. Čím to je, čím to je? I don´t know!

Plzeň v Konferenční lize se 12 body neohroženě vévodí tabulce skupiny. Předposlední utkání sehraje s Ballkani. Tým z Kosova by měl být, i přes nutnost přesunu zápasu z domácího stadionu do Albánie, o něco větším favoritem (2,17:1). Na Západočechy, které už ani případná prohra nemůže ohrozit, se sází v kurzu 3,1:1. Remíza se očekává v kurzu 3,7:1.

„Plzeň je v natolik luxusní pozici, že může bez obav využít hráče, kteří v sezoně nedostávali tolik příležitostí. S jistotou prvního místa ve skupině půjde zřejmě o to se dobře naladit na ligu, kde se Viktorii zdaleka nedaří tolik, jak by potřebovala. Větší počet změn v sestavě ale může znamenat zásah do souhry týmu,“ upozorňuje Brettschneider. Na výhru Ballkani přijala jeho kancelář 51 % náběrů, na Plzeň míří 41 % vkladů, na remízu pak 8 %.

„Kouč Koubek má v hlavě rotaci sestavy, tým potřebuje zabrat hlavně o víkendu v Ostravě, což je náročná štace. Kosovský celek má naopak o motivaci postaráno, bojuje o udržení se v soutěži a k tomu potřebuje nutně zvítězit. Tým Ballkani v Plzní prohrál 0:1, ale držení míče měl vyšší. Tentokrát se role výsledkově obrátí a o gól zase zvítězí domácí,“ míní Kovařík.