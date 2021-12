Vítězný Vrbův prosinec. Zaslouženě jsme postoupili do jara, ztráta Evropské ligy trochu mrzí

Lyon byl nade všemi. To je tým na úrovni top mužstev v Evropě a Lize mistrů. Pak Rangers, my a Kodaň. Jsem rád, že jsme uhráli sedm bodů a postoupili dál. Kodaň je dánsky mistr, Rangers zase skotský. Skupina byla z mého pohledu hodně těžká. Před skupinou jsme říkali, že chceme postoupit do jarní fáze v Evropě, a to se nám podařilo. I když si myslím, že Konferenční liga je kvalitní soutěž, samozřejmě nás trochu mrzí, že jsme nepostoupili v Evropské lize. Nevím, jestli jsme k tomu byli blízko. Umístění asi odpovídá tomu, co jsme předvedli. Lyon i Rangers byli trochu dál. Potvrdili jsme třetí místo a zaslouženě postoupili dál do jarní části.