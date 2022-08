Výhru Slavie zařídil rozhodčí. To byl vtip, zuří v Řecku po porážce Panathinaikosu

„Nevypočitatelný sudí donutil Panathinaikos vracet se z Prahy s dvougólovým mankem a udělal pro klub z postupu do play off Konferenční ligy ´horu´," píše například server kathimerini.gr s tím, že Panathinaikos si zasloužil při návratu do Evropy po pěti letech dopadnout lépe.