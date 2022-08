V Aténách nás čeká peklo, varuje Trpišovský. Hvězdu láká k podpisu

Fotogalerie +12

Nadějnou výhrou se sešívaní přiblížili k postupu do play off o účast ve skupině. Odveta se hraje za týden na půdě vítěze Řeckého poháru.

Jak hodnotíte domácí zápas?

Jsme spokojení s výsledkem, nedostali jsme gól. Jsme spokojení relativně i s výkonem. Do defenzivy určitě, do ofenzivy celkem taky. Zase jsme si zápas zkomplikovali zkratovitým vyloučením. Podařilo se nám dát gól, do druhé půle jsme měli nějaké záměry, se kterými nám červená karta hodně zamíchala. Museli jsme přesunout hráče na jiné posty, ale Usor nám strašně pomohl. Nejenom gólem, ale celkově výkonem a aktivitou. Přidali jsme druhý gól, který soupeře srazil, nám psychicky pomohl. Je škoda, že jsme nepřidali další gól. Až na dva momenty jsme do defenzivy pracovali výborně, ale v klíčový moment jsme místo jiného řešení sáhli k faulu a tím se všechno zkomplikovalo.

Na soupisku ho dopsali na poslední chvíli. Ivan Schranz se odvděčil gólem a určil směr zápasuVideo : Sport.cz

Berete Santosovo vyloučení jako zkrat?

Jednoznačně. Předcházela mu chyba v rozehrávce, ale to se může stát. Upozorňovali jsme na takové situace o poločase. Osobní kontakt bez balonu, úplně nesmyslné rozhodnutí a za mě ještě ze špatného postavění, kdy je jasné, že když je Ousou na balonu, tak musí mít jiné postavení, a pak to řeší faulem. Zkomplikoval se nám zápas, který jsme měli v rukou. Santos nám bude chybět do odvety, špatné rozhodnutí nepotřebujeme v žádném zápase a už vůbec ne v takovém.

Jak po výhře 2:0 vidíte šance do odvety?

Výsledek je zrádný. Víme, jaké peklo nás v Řecku čeká. Tady nám bylo všem horko, tam to bude ještě horší plus vlhkost. K tomu musíme připočíst tamní prostředí, bouřlivou kulisu a specifickou hrací plochu. Musíme hrát komplexně a vstoupit do zápasu stejně jako doma. Soupeř zvolí ofenzivní sestavu, hráče na to má. Musíme si dát pozor. Šance jsou po prvním zápase příznivější pro nás, ale v Aténách nás čeká peklo. Soupeř nám ukázal, jak nebezpečný dokáže být.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání s Panathinaikosem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Celé utkání odehrál Peter Olayinka, o němž se spekulovalo, že je na odchodu. Jak to s ním vypadá?

Doufám, že zůstane, má nabídku na prodloužení smlouvy. Je otázka, co se bude dít v dalších dnech, ale momentálně není jeho odchod pravděpodobný. Proti Panathinaikosu znovu ukázal, jak důležitý a komplexní hráč je. Touha prosadit se, bojovnost, to všechno je velmi důležité. S Traorém tým skvěle táhnou nejen sportovně, ale i po mentální stránce.

Před odvetou vás v neděli ještě čeká Zlín. Zamícháte se sestavou?