Slavia tasila žolíka. Můj první gól v Edenu je sen, jásá Usor

Skvělý žolík. Přišel na trávník až do druhé půle a brzy se postaral o trefu, jež by mohla být v konečném účtování 3. předkola Konferenční ligy klíčová. Fotbalisté pražské Slavie doma porazili Panathinaikos 2:0. „Máme dobrou pozici pro odvetu v Athénách, ale mělo to být 3:0, protože zápas v Řecku bude velmi obtížný. My tam však jedeme vyhrát,“ ujišťuje Moses Usor.

Vstup dobrý, ale v odvetě nás ještě čeká peklo, ví trenér Slavie Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie +12 Panathinaikos se nadechl, Santosovo vyloučení ukončilo krátkou přesilovku sešívaných. Hned čtyři minuty poté ovšem dvacetiletý útočník z Nigérie dorážkou Ewertonovy rány do tyče zvýšil na 2:0 a protivníka zcela demoralizoval. První přispěchal s gratulací krajan Peter Olayinka. „Olie je pro mě něco jako brácha, moc jsem si oslavu s ním užil," libuje si Moses Usor v rozhovoru pro slavia.cz. Na soupisku ho dopsali na poslední chvíli. Ivan Schranz se odvděčil gólem a určil směr zápasuVideo : Sport.cz Konečné skóre stanovil svým prvním soutěžním gólem za Slavii. „Jsem za svůj první gól ve Fortuna Areně moc rád. Je to pro mě sen, poprvé skórovat právě tady a v evropské soutěži, jsem velmi šťastný," pochvaluje si. Během letní přípravy se vyšvihl z béčka do prvního týmu a tlačí se do základní sestavy. V utkání měl několik dalších pokusů. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Moses Usor ze Slavie Praha a Peter Olayinka oslavují gól na 2:0 během utkání 3. předkola Konferenční ligy s Panathinaikosem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Mám dobrou techniku střely a trenér mi proto říká, ať střílím častěji. Jsem rád, že jsem jednu z nich proměnil," usmívá se. Řecký tým ho ničím nepřekvapil. „Byli jsme dobře připraveni. Slavia před zápasem Panathinaikos ještě neporazila, takže jsem rád, že jsem k vítězství přispěl i svým gólem," cení si Usor. Konferenční liga Geniální tah kouče Slavie? Mátl se Schranzem soupeře, Slovák se za dopsání na soupisku odměnil gólem

