We are the Champions! slyšel Priske na Rangers. Sparta ví, že hraje o hodně

Trochu netradičně začala tisková konference pražské Sparty před čtvrtečním utkáním Evropské ligy na půdě Rangers. Jednomu z novinářů začal vyzvánět telefon, sálem se nesla známá skladba skupiny Queen We are the Champions. Ještě ne, vtipkovali sparťané. Pak už přešli k věci. „Bude to pro nás opravdu složité utkání,“ uvedl trenér Brian Priske.

Slavný Ibrox Stadium, domovský stánek Rangers. Video : Sport.cz