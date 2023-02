Xavi má v Evropě tristní bilanci. Po dalším výpadku uznává: Je těžké konkurovat

Co Barce, která však suverénně vede španělskou ligu, momentálně chybí? „Letos jsme se utkali s Bayernem a Interem v Lize mistrů, teď s Manchesterem United. Jsou to velké týmy a je těžké jim konkurovat. Příští rok se vrátíme silnější, musíme se zlepšit," odpovídal Xavi neurčitě na dotazy novinářů. „Dnes to byl duel úrovně Ligy mistrů. Teď se musíme zvednout a jít dál," dodal kanonýr Robert Lewandowski.

K dispozici má hodně perspektivní kádr, mnoha fotbalistům je kolem 20 let až 25 let, to jsou více než slušné vyhlídky do budoucna. Kádr by se navíc nemusel moc měnit. „Uvidíme, co budeme moci udělat v létě na přestupovém trhu, jestli budeme mít dostatek prostoru s ohledem na finanční fair play. Oproti loňským výkonům je vidět velká změna," konstatuje kouč.