Hašek po konci v Turecku podepsal smlouvu s polským Plockem

Někdejší mládežnický reprezentant hrál v minulosti mimo jiné za pražské kluby Bohemians 1905 a Spartu, s níž se však v lednu 2020 dostal do sporu, jelikož odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu. Po dalších neshodách podal 12. března 2020 jednostrannou výpověď.