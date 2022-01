Mazákem ve třiceti! Mladým v Arnhemu jdu příkladem, někdy na ně ale musím zvýšit hlas, říká bývalý Viktorián

Předně na mazáka si rozhodně nehraju. Nejsem hráč, který by na někoho zbytečně řval a otravoval mu život. Když mi bylo osmnáct, v české kabině to bylo mnohem krušnější, než to mají současní mladí hráči. Musím ale říct, že mě tehdejší starší spoluhráči připravili do života hezky. Snažím se teď něco předat zase já mladým. Jdu jim příkladem, trénuju naplno.