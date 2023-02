Pekhart otevřeně o půlroce v Turecku: Chtěli po mně, abych trénoval jen na padesát procent!

Předně musím říct, že návrat do Legie je to nejlepší, co se mohlo stát. Přijde mi, jako bych ani neodešel. Přivítání se všemi lidmi z klubu i s hráči bylo moc hezký. Kádr je z pětadevadesáti procent stejný jako v létě. Změnil se jen trenér a pár členů realizačního týmu. První zápas jsme hráli teď o víkendu venku, při domácím utkání možná bude i přivítání s fanoušky.

Nabídli mi obstřik, injekci do zad. Když jsem se zeptal, jak problému předejít, jejich odpověď mě šokovala. Prý mám obecně trénovat na padesát procent. Do doby, co budu hrát fotbal, nemůžu fungovat napůl. Tohle je pro mě nemyslitelné. Do posledního dne kariéry budu dělat všechno na sto procent. Funguju tak odmala. A tam mi najednou říkali, že mám trénovat jinak. Nemohl jsem se s tím identifikovat. Mohl jsem v Turecku dva roky sedět na lavičce a vzít všechny peníze, ale nestálo mi to za to. Chtěl jsem se okamžitě vrátit tam, kde mi to vyhovuje po všech stránkách. A byl tam ještě jeden důvod.