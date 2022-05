Petrášek obhájil s fotbalisty Čenstochové triumf v Polském poháru

GLOSA: Méně je (někdy) více. Snad změny v reprezentaci nezničí to, co funguje

Je to tak lákavá nabídka, že nechat ji ležet ladem či ji využít jen z poloviny by se zdálo být až manažerským hříchem. A tak když sedmička borců z NHL pozvedla ruce, že by tuze ráda přijela na světový šampionát do Finska, generální manažer Petr Nedvěd – koneckonců za jejich "přesvědčování" je především placen – hned vyplňoval reprezentační povolávák. Ano, pohrdnout frajery jako je Hertl, Hronek či Vejmelka by skutečně byl nevídaný luxus, který si současný český hokej nemůže dovolit. Jenže zároveň bez jistého výsledku téměř z poloviny propustit a proměnit vítězný tým z ostravského turnaje je risk, který má i z minulosti svá mementa.