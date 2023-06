Šílený Ital zase řádil. Rána pěstí šéfovi klubu, fanoušci spálili jeho dres

Fotbalový bouřlivák Mario Balotelli má za sebou další nepovedenou štaci. Ve švýcarském klubu FC Sion měl sice dvouletou smlouvu, ale už po prvním roce kontraktu je konec. Loučí se s bilancí šesti vstřelených gólů, nejdůležitější zásah si ale schoval na jeden z večírků. List Blick tvrdí, že tam udeřil do obličeje šéfa FC Sion Barthelemyho Constantina. Bylo to ve chvíli, kdy měli oba muži na sobě masky. První byl převlečen za pokémona Pikachu, druhý pak za hrdinu z televizní série House of Money. Úder prý přišel omylem.

Foto: Matthew Childs, Reuters Fotbalový útočník Mario Balotelli sice drží trofej pro vítěze Ligy mistrů, jeho kariéra ale nabrala úplně jiný směr. Jde z průšvihu do průšvihu.

Mario Balotelli si rád užívá života, jeden skandál stíhá druhý. Když mu to zrovna sedne, je schopný zazářit i na zeleném trávníku během fotbalového utkání. Během angažmá ve švýcarském Sionu toho ale zrovna moc nepředvedl. Ukázal se ale na jednom z večírků. Bývalého útočníka Manchesteru City si tam chtěl někdo vyfotit, jenže to se bouřlivákovi pranic nelíbilo. Po slovní roztržce došlo na pěstní výměnu. Na akci byl i šéf FC Sion, který se pokusil rváče roztrhnout, jenže nakonec také schytal ránu do obličeje. Následující týden podle Blicku seděl Constantin na lavičce s krví podlitým okem a sledoval, jak Sion prohrává se St. Gallenem. Vše vyvrcholilo sestupem klubu do druhé ligy, když vyhrál jen sedm z 36 ligových zápasů. A zdá se, že Balotelliho dny v FC Sion jsou sečteny. Třeba i proto, že se prý Ital v utkání proti Servette údajně odmítl vrátit do druhého poločasu. Fanoušci následně zapálili na tribuně Balotelliho dres. Prezident Christian Constantin pak zhodnotil Balotelliho působení v klubu jako velké zklamání. „Mario nám nevrátil důvěru v něj vloženou. Tento chlapec se domnívá, že pravidla, kterými se řídí kolektiv, jsou především vytvořena pro ostatní. Byly to vyhozené peníze," uvedl. Ital se situací zjevně netrápí. Užil si poslední finále Ligy mistrů, kdy se dobře bavil u fotografie Erlinga Haalanda, který jako malý nosil Balotelliho číslo 45. „Učil se dobře," konstatoval útočník.