Experti před šlágrem ligy: Derby se opakovat nebude, věří spíš Spartě

Stanislav Levý, mistr ligy s Bohemians v sezoně 1982/83 a trenér, který působil mj. v Německu, Albánii nebo Polsku: „Myslím, že půjde o vyrovnané utkání. Sparta doma dokáže i s podporou fanoušků dostat soupeře pod tlak a do problémů, na druhou stranu Plzeň bude po posledních výsledcích sebevědomá. Nebyla by pro mě překvapením remíza.“

Roman Pivarník, nynější technický ředitel Slovenského fotbalového svazu a bývalý trenér Olomouce, Bohemians či Plzně: „Nerad tipuji, ale v těchto zápasech většinou rozhoduje domácí prostředí. Myslím, že to bude platit i v tomto případě, i když se Plzeň po problémech na začátku sezony dostala na vítěznou notu.“

Vlastimil Palička, bývalý trenér Jablonce, Zlína nebo Olomouce: „Bude to zajímavé utkání, ve kterém bych přeci jen trochu favorizoval Spartu, která má zkušenější a sehranější mužstvo, navíc bude mít podporu plného stadionu. Tipuji její výhru o gól. Pro Plzeň to bude zatím nejtěžší test v sezoně, jsem zvědavý, jak se s ním vypořádá. Ale velice oceňuji práci trenéra Miroslava Koubka, který zareagoval na nepříznivý vstup do sezony, hrají teď mladší hráči jako Dweh, Hranáč, Durosinmi nebo Šulc. Projevil se jeho progresivní čich. Jsem rád, že je v jeho případě vidět, že progresivita nesouvisí s věkem.