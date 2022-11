Experti před šlágrem: Plzeň debakly v Lize mistrů neovlivní. Sparta nesmí zakopnout, jinak...

Na dvě klíčové otázky odpovídali bývalý plzeňský trenér Roman Pivarník, sparťanská legenda Martin Frýdek starší a Ivan Kopecký, někdejší kouč české jednadvacítky a mistr Československa s Vítkovicemi.

Jak šlágr skončí a co od něj očekávat?

Roman Pivarník: „Víc věřím Plzni, která by měla potvrdit dosavadní ligovou neporazitelnost a vyhrát. Má sice po dalším těžkém zápase v Lize mistrů, ale už několikrát ukázala, že v pohodě dokáže mezi soutěžemi přepínat. Myslím, že to zvládne i tentokrát, Viktorii by navíc měly pomoct zkušenosti z těžkých pohárových zápasů. Sparťané sice dva týdny nehráli a v porovnání s Plzní by měli být o dost čerstvější, na druhou stranu v utkáních o všechno opakovaně selhávají."

Martin Frýdek: „Zůstávám optimistou a doufám ve výhru Sparty. Kluci mohli být rádi, že se jim minulý týden odložil zápas se Slováckem, protože se dá tušit, že by jim fanoušci po prohraném derby něco nachystali. Skoro čtrnáct dnů bez zápasu mohlo pomoct zraněným, na druhou stranu Plzeň pořád hrála a zůstala v tempu. Šest porážek v Lize mistrů ji nemůže ovlivnit, rozdíl mezi ní a evropskou špičkou se čekal. Pořád ale věřím, že sparťané zmobilizují síly a zvítězí, aby jim zůstala šance na titul."

Ivan Kopecký: „Můj tip? Plzeň by měla vyhrát. Rozlišuju Ligu mistrů, kde měla tři extra těžké soupeře, a domácí ligu, kde je Viktoria neporažená a na prvním místě má čtyřbodový náskok. Ve šlágru jí může nahrát domácí prostředí i forma útočníka Chorého, který je ve vápně hodně nebezpečný. Sparťanům by nucená přestávka mohla spíš ublížit než pomoct: po výprasku 0:4 v derby potřebovali hrát, setřást to ze sebe a dostat se do pohody, jenže místo toho jen dva týdny trénovali."

Ztratila by Sparta v případě porážky šanci na titul?

Roman Pivarník: „Ano, podle mě by na titul mohla definitivně zapomenout. Její situace je složitá už teď a každá další ztráta by znamenala ještě větší nepříjemnost. Zvlášť v zápasech s týmy ze špičky, které rozhodují o osudu celé sezony. Výhra v Plzni by mohla sparťany nakopnout, ale pořád by před sebou měli ještě celé jaro a nadstavbu, což je obrovské množství zápasů. K tomu si přičtěte silnou Plzeň a Slavii, které se po vyřazení z pohárů budou soustředit už jen na ligu."

Martin Frýdek: „Jen blázen by si nechal vyfouknout patnáctibodový náskok. Na každého čas od času přijde krize, ale nevěřím, že by se Plzeň nebo Slavia na jaře nechala zbrzdit nějakou sérií remíz nebo dokonce porážek. Sparta musí vyhrát, jinak by titul už byl sci-fi. Ani remíza by nic neřešila, i nynější dvanáctibodové manko je nepříjemné. Plichta v Plzni by spíš pomohla Slavii, což my sparťané taky nechceme. Matematika je tedy jasná: buď vítězství, nebo další sezona bez titulu."

Ivan Kopecký: „I já tvrdím, že kdyby Sparta v Plzni zakopla, což se vůbec nedá vyloučit, měla by po titulu. Ve fotbale je sice možné cokoliv, ale v konkurenci Slavie a Viktorie by to Letenští měli hodně složité. Hráli by maximálně o druhé místo, ovšem i to by viselo dost vysoko. V tuhle chvíli mi to vychází na těsný souboj mezi Plzní a Slavií: na jaře ani jeden z nich nebude hrát evropské poháry a dá se čekat, že si to rozdají o titul bok po boku. Klidně až v posledních kolech nadstavby."