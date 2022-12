Fantom Mbappé a ti druzí. Král střelců se už v Kataru možná našel, svého favorita má i Koller

„Pokud má někdo převzít žezlo po Messim, Ronaldovi nebo Lewandowském, bude to on. V osmifinále nás vyřadil, ale jinak mu fandím, bude nejlepším fotbalistou světa," vykládá polský kouč Czeslaw Michniewicz. „Upřímně, neexistuje způsob, jak Mbappého při jeho současné formě zastavit."

V sobotním čtvrtfinále se o to budou pokoušet Angličané. Kdyby Francouzi vypadli, otevřela by se šance dalším kanonýrům. Kromě těch, o kterých jsme se už zmiňovali, může překvapit třeba Goncalo Ramos, portugalská kometa z osmifinále.

„Na druhou stranu si teď na něj všichni dají pozor. Líbí se mi i nizozemský univerzál Gakpo, který hodně pomohl k postupu ze skupiny, pro mě je objevem turnaje. Jestli ovšem má někdo Mbappého vážně ohrozit, mohl by to být někdo z Brazilců, kteří hrají útočný fotbal," míní Koller. „Přesto favorizuju Mbappého: pokud Francie projde až do finále, mohl by na konci mít klidně třeba osm gólů."