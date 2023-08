Fotbal ve stínu války. Snad to brzy skončí a matky už nebudou oplakávat syny, doufá kouč Luhansku

Mimochodem, Luhansk, tým z třaskavé oblasti na ukrajinském východě, už od roku 2014 hostí soupeře v azylu v Záporoží. To ovšem platí jen pro ligu, se Slavií se bude příští čtvrtek prát o vstupenku do Evropské ligy jinde. Zatímco Dnipro, předchozí protivník slávistů, hraje poháry v Košicích, Luhansk má náhradní domov v polském Lublinu. Tam Zorja hrála už před rokem, když ve třetím předkole Konferenční ligy vypadla s rumunskou Craiovou. Do hlavní fáze některého z pohárů Luhansk prošel čtyřikrát: třikrát ochutnal podzim v Evropské a jednou v Konferenční lize.

Tým, jehož maskotem je černobílá kočka, zkraje sezony nezáří. Luhansk v ukrajinské lize vyhrál jedinou ze čtyř partií. Páteční generálka s Oleksandrijí? Jen bezgólová plichta. „Teď nás čeká hodně silný soupeř, Slavia je favorit. Ovšem my nemáme co ztratit, v případě vyřazení máme jistou Konferenční ligu,“ vykládal trenér Lalatovič. „Kdybychom si nevěřili, ani bychom nemuseli hrát. Kluci musejí být v klidu a ukázat to nejlepší, co v nich je.“