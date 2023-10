Fotbalový kalendář je přeplněný, varuje šéf Celtiku. Zašli jsme příliš daleko

Pro připomenutí: na MS v roce 2026 bude hrát víc týmů než dosud. Do USA, Kanady a Mexika poprvé v historii přijede 48 zemí čili o šestnáct víc než loni do Kataru. Finále by se mělo hrát až 21. července, o týden později než obvykle. A v polovině srpna už začínají nejsledovanější evropské ligy.