Expert o pohárech: Plzeň může dobrodružství v Kosovu nakopnout, Bohemians měli smůlu na jednu věc

Začněme u Plzně, pro kterou druhé předkolo navzdory komplikacím skončilo happy endem. Čekal jste, že bude mít proti kosovskému outsiderovi tolik problémů?

Podle toho, jak zakončila starou sezonu a začala novou, jsem neočekával jednoznačný postup. Můžete sice mít herní převahu, ovšem to ještě nemusí být rozhodující. Důležité je chování v šestnáctkách – a i trenéři Plzně přiznali, že nejsou spokojení s klidem v zakončení.

I proto Viktoria doma uhrála jen bezbrankovou remízu a v Prištině vydřela výhru 2:1 díky gólu na poslední chvíli?

Zajímavý pohled do statistik po odvetě: v první půli měla Plzeň vyšší držení míče, větší počet útočných akcí i zakončení, ovšem ve druhém poločase se to obrátilo. Odveta proti Dritě se hodně podobala víkendové lize s Hradcem, kdy Viktoria přišla o vítězství po vyrovnávacím gólu v nastavení. I v Kosovu z toho bylo drama, ale tentokrát to dobře dopadlo.

Pro Plzeň znamená postup úlevu, ovšem jen částečnou, viďte? Všechno není dokonalé.

To rozhodně ne. V Kosovu měla až moc pasáží, kdy kombinovala v útočném pásmu, ale naprosto bez ohrožení branky. Do toho zmíněný neklid v zakončení a určitá zbrklost, například střela v situaci, kdy by se ještě dalo nahrát lépe postavenému spoluhráči. Problém je i v pomalém přenášení hry, což souvisí s prací halvbeků.

V jakém smyslu?

Správné řešení: poslat míč z první do volného prostoru za beka, který začíná napadat. Chybné řešení: zpracování a pohodlná nahrávka do nohy před zformovanou obrannou řadu. Tohle výborně zvládalo Bodö, které přešlo přes Bohemians.

K tomu se ještě dostaneme. Co říkáte na otřesně rozbité hřiště v Kosovu a výpadky osvětlení, kvůli kterým se zápas musel přerušovat?

Když jsem viděl stav trávníku, říkal jsem si, že to Plzni a její kombinaci nemůže sedět. Stejně jako pauzy kvůli světlům, to pochopitelně nahrávalo domácím. Vážím si toho, že i navzdory těmto komplikacím vše Plzeň dokázala zvládnout a postoupit. Navíc za stavu 1:0 už se mohla vidět v dalším kole, jenže dostala vyrovnávací gól. Pro psychiku to byl těžký moment, ale tým se z toho dostal. Za boj v dlouhém nastavení si to zasloužil.

Může Plzeň první vítězství v sezoně nakopnout?

Jasně, v Kosovu zažila několik pozitivních momentů. To, že se dokázala dostat z hodně složité situace po gólu na 1:1, jí může jedině pomoct. Někteří hráči se ještě uzdraví a až se dostanou zpátky do formy, Plzeň by měla jít nahoru. Takže ano, vítězný večer v Kosovu může znamenat obrat v sezoně. Je to i důležité povzbuzení před třetím předkolem s maltskou Gzirou.

Viktoriáni, první krok máme za sebou✅ Do skupiny Evropské konferenční ligy ale chybí ještě dva✌🏻V cestě nám teď stojí maltská Gzira🇲🇹Prodej vstupenek na úvodní utkání startuje už dnes ve 13 hodin. 1/3✅ ČLÁNEK ➡️ https://t.co/ew8fnb4C1y pic.twitter.com/13oIxWgwNK — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 4, 2023

A co Bohemians? Měli po vstupní porážce 0:3 v odvetě šanci?

Bohemka nemá s poháry zkušenosti, Evropa je bohužel něco jiného než hrát dobře ligu. V domácí soutěži se týmy detailně znají a vědí, co od soupeře očekávat. Zato zkušenost z pohárů se nedá nahradit: máte jen dva zápasy a buď je zvládnete, nebo ne a skončíte. Každopádně Bohemians na mě v odvetě udělali výrazně lepší dojem v prvním zápase. Paradoxní je, že i čísla vyzněla líp než v případě Plzně v Kosovu.

Proč tedy Klokani v azylu na Letné prohráli 2:4?

Ukázali všechno, co je tradičně zdobí: agresivitu, bojovnost i zarputilost. Dokonce si vypracovali víc šancí než v Norsku. Jenže v šestnáctkách, kde se rozhoduje, dělali chyby. A dostat dva góly ze standardních situací, které nebyly rozehrané nějakým originálním signálem, je špatně. Bohemce jsem přál remízu nebo výhru, což by znamenalo skvělou odměnu pro fanoušky i přínos pro český koeficient, jenže Bodö bylo znovu o dost výš.

Lídr norské ligy v této sezoně prohrál jen dva zápasy.

Bohemka měla smůlu, že narazila na velmi dobře připraveného soupeře. Bodö má výtečně zažité rozestavení a hráči přesně vědí, jak si mají plnit úkoly. Při vší úctě, v Evropě je to skoro bezejmenný klub, ale všimli jste si, jak moderně řešil situace po zisku míče? Pokaždé okamžitý první dotyk na hráče, který si nabíhá dopředu. Tohle se v české lize vidí málo.

Můžou Bohemians hřát dva góly? Do pohárů se vrátili po dlouhých 36 letech a fanoušci si obě trefy náramně vychutnali.

Přál jsem jim to, Bohemka byla odvážnější než v Norsku. Možná mohly přijít i víc než dva góly, ovšem v kvalitě zakončení a zkušenostech v řešení finální fáze byl mezi oběma týmy rozdíl. Přesto platí, že dát dva góly v pohárovém zápase je super.

Nebylo celkové skóre 2:7 z pohledu Bohemians kruté?

Minulou sezonu měli hodně povedenou, ale neočekával jsem, že by se v Evropě mohli dostat nějak vysoko. Bylo vidět, že Bohemka nemá dostatečně dobře poskládaný tým na to, aby obstál v rytmu neděle, čtvrtek, neděle. Tohle si v Česku může dovolit jedině Sparta se Slavií a možná Plzeň, ostatní kluby těžko.

Ukázalo se to už v předchozích letech.