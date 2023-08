Pohárový svátek Bohemians v azylu: dvě gólové oslavy, český vzkaz sudímu i milá vzpomínka na legendu

Do Ďolíčku by se jich vešlo jen něco přes šest tisíc, na větší Letnou jich dorazilo dvakrát tolik. Fanoušci Bohemians si v azylu po svém užili odvetu druhého předkola Konferenční ligy proti norskému Bodö/Glimt. Nakonec bez happy endu. Klokani nevymazali tříbrankovou ztrátu z prologu a po porážce 2:4 v Evropě doskákali. „Naši fanoušci byli vítězem celého dvojzápasu. Bylo úžasné, co předvedli na výjezdu v Norsku i v odvetě,“ poklonil se trenér Jaroslav Veselý.

Sestřih utkání Bohemians 1905 - Bodö/Glimt