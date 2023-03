Inventura Lvíčat před EURO: spolehliví brankáři, držáci v záloze i choulostivé otazníky kolem povýšených

Záložníci. Několik mládenců má letenky do Gruzie skoro jisté už teď. Řeč je o kapitánovi Filipu Kaločovi, jabloneckém univerzálovi Pavlu Šulcovi, libereckém středovém tandemu Lukáš Červ, Matěj Valenta či brněnském Michalu Ševčíkovi, což je vítěz ankety Talent roku. Do kategorie nepostradatelných by za normálních okolností patřil i zraněný Jan Žambůrek, jenž načal druhý rok v dánském Viborgu. Pak jsou tu Kryštof Daněk s Adamem Karabcem, kteří by ve Spartě potřebovali hrát víc.