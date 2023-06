Je pořád s námi. Fiorentina zabojuje o zisk trofeje pro zesnulého kapitána

Byla to zpráva, která uvrhla do smutku bez přehánění celý fotbalový svět. Psal se 4. březen 2018, když tehdejší kapitán Fiorentiny Davide Astori nedorazil na týmovou snídani před ligovým zápasem s Udinese. A to z nepředstavitelně příšerného důvodu. Ve spánku totiž náhle zemřel na zástavu srdce... Hráči Fialek tak mají před nadcházejícím finálovým duelem Konferenční ligy proti West Hamu jediný cíl. Získat trofej a věnovat ji zesnulému kamarádovi.

Foto: Daniele Mascolo, Reuters Lorenzo Venuti z Fiorentiny drží prapor se jménem Davideho Astoriho při pohárovém utkání s Interem Milán.

„Davide je s námi pořád, při každém zápase. Neustále na něj myslíme, je součástí identity klubu," odhalil současný kapitán Cristian Biraghi, že odkaz vytáhlého stopera nadále přetrvává. Důkazem budiž mimo jiné i název tréninkového centra Fiorentiny. To nese jméno Centro Sportivo Davide Astori... V době Astoriho tragické smrti kroutil Biraghi ve Florencii teprve první sezonu. Vzpomínkám na elegantního stopera se ale neubrání ani ti, kteří kádr Fialek posílili až po nešťastné události. „Davide má nadále svoji skříňku, v šatně máme jeho fotky. Kdo ho zná, má určitě na mysli i to, že chceme získat trofej pro něj," osvětlil situaci 30letý levý bek. Konferenční liga Konferenční liga 2023 míří k vrcholu. Program finále, průběžné výsledky a další souhrnné informace Astori oblékal fialové barvy tři sezony, v nichž zasáhl do 109 utkání. Kromě Fiorentiny působil dříve i v Cagliari či AS Řím, čtrnáctkrát reprezentoval i italský národní tým. K nesporným fotbalovým kvalitám přidával i vůdcovské schopnosti jak na hřišti, tak mimo něj. Byl synonymem pro ideálního týmového hráče, bohužel ale odešel příliš brzy. Ještě horší je uvědomění, že tragédii bylo zřejmě možné zabránit. Giorgio Galanti, jenž kontroloval zátěžové testy hráčů Fiorentiny, ale dva roky po sobě ignoroval nepříliš příznivý obraz Astoriho srdečního rytmu. Ten měl dle názoru odborníků jednoznačně vést k podrobnější prohlídce klíčového orgánu tehdejšího kapitána. „Měl by ohromnou radost, kdybychom to vyhráli," ví Nikola Milenkovič, stoper Fialek a další z pamětníků Astoriho působení ve Florencii. A pokud se mu se spoluhráči opravdu povede trofej pro vítěze Konferenční ligy získat, je jasné, že jejich pohledy se obrátí směrem k nebi...