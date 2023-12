Je to ostudné, tým nepředstavuje žádnou hrozbu. Legendy tepou fotbalisty Manchesteru United

„Ten tým nepředstavuje žádnou hrozbu. Je to takový záplatovaný tým, dalo by se říct,“ řekl TNT Sports bývalý záložník Scholes. „Utrácíte za hráče spoustu peněz, takže od nich očekáváte mnohem víc. Nejjednodušší na trénování je obrana, nejtěžší je naučit hráče střílet góly. To musí vycházet z hráčů, kterým to zoufale chybí. Je to ostudné, kreativita je velký problém,“ dodal jeden z nejslavnějších hráčů historie United, jenž s klubem vybojoval 11 ligových titulů a dva triumfy v Lize mistrů.