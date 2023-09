Jedlička se vrací do Ďolíčku, pozice skvěle chytajícího Reichla je v ohrožení

Třicetiletý Reichl, jenž před sezonou přišel coby volný hráč z Hradce Králové, totiž formu nepostrádá. S nadsázkou by se dalo říci, že z devíti bodů, které klokani v úvodních šesti kolech získali, jich zařídil rovné dvě třetiny. V ligovém prologu na hřišti Pardubic těžko uvěřitelným způsobem zlikvidoval trojšanci soupeře a pomohl tak k výhře 1:0. Stejným skóre pak triumfovali Bohemians i v Liberci, kde Reichl lapil penaltu domácího Lubomíra Tupty.

„Reichlika musím pochválit, fantasticky tam vytáhl velké věci,“ smekl před brankářem klokanů trenér Pardubic Radoslav Kováč po zmíněném vzájemném duelu. A slovy obdivu nešetřili ani spoluhráči po vítězství v Liberci. „Skvěle nás podržel,“ vysekl poklonu kolegovi útočník Matyáš Kozák.

Jenže možnosti angažovat Jedličku prostě v Ďolíčku nemohli říci ne. Vždyť i kouč Jaroslav Veselý se netajil tím, že udržet 25letého gólmana v kádru bylo jednou z letních priorit. „Jedličku dále chceme a není vyloučené, že tu skončí. Ale nechtěli jsme být závislí na tom, jak se rozhodne Plzeň. Kdyby to nenatahovala, možná by tu Michal (Reichl) ani nebyl,“ vyprávěl ještě během letní přípravy v rozhovoru pro Sport.cz šéf klokaní lavičky.

A Plzeň jednání natahovala setsakramentsky. Zřejmě proto, že nebylo jisté, zdali udrží reprezentanta Jindřicha Staňka. Kvůli tomu Jedlička poctivě čekal na šanci a kromě odvetného zápasu třetího předkola Konferenční ligy proti maltské Gziře (2:0) proseděl všechna soutěžní utkání na lavičce.

Jenže Staněk se ze Štruncových sadů pakovat zatím nebude, takže nechávat nesporně kvalitního Jedličku mezi náhradníky by se jevilo jako přílišný luxus. Tím spíš, že on sám si angažmá v Bohemians, spojené s přízní fanoušků, bezesporu užíval a pochopitelně touží po tom, aby se mu dostalo pořádného herního vytížení. V kombinaci s výkony v minulé sezoně se navíc nedá počítat s tím, že by se snad spokojil s pozicí dvojky…

“Tak platí, trenére. V úterý se hlásím na tréninku.” 🧤#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/lK7og2PpPB — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) September 5, 2023

Jedlička se dnes zapojil do tréninku a měl by v Ďolíčku opět hostovat, ačkoliv podrobnosti jeho působení u Botiče se ještě řeší. Post brankáře přitom není tím, který by Bohemians zatím trápil, klokani zatím tápou spíše v ofenzivě. Přeci jen za sedm kol vstřelili pouze pět branek a společně s Pardubicemi, Zlínem a Jabloncem tak disponují nejméně produktivním útokem v lize.