Jména pro příští jednadvacítku: sedm mládenců z letošního EURO, čerstvý sparťan či teenageři z ciziny

Na Slovensku se bude mistrovství Evropy jednadvacítek hrát podruhé, před 23 lety tam Češi brali stříbro a kvalifikovali se na olympiádu. Nikdo z nového týmu Lvíčat to nepamatuje, budou do něj spadat ročníky 2002 a mladší.

První sraz je na programu v září, po přáteláku se Slovenskem se poletí k repríze loňské baráže na Island. Na ostrov sopek a gejzírů může vyrazit i sedm mládenců, kteří hráli na letošním EURO jednadvacítek: obránci Martin Vitík s Davidem Pechem, záložníci Adam Karabec, Kryštof Daněk s Matějem Juráskem a útočníci Daniel Fila s Václavem Sejkem, jenž byl v předchozím cyklu nejlepším českým střelcem. Mimochodem, Vitík s Juráskem už mají za sebou jednu pozvánku do reprezentačního áčka. Do něj napevno patří útočník Leverkusenu Adam Hložek - taky on by se věkově vešel i do příští jednadvacítky.