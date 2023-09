Holec zkratem nahrál Slavii. Vrátí nám to, podržel ho trenér Karviné

Holec přišel do Karviné na začátku týdne coby volný hráč, předtím působil bývalý brankář Sparty v Lechu Poznaň. Naposledy ale chytal v únoru. Po příchodu se hned postavil do brány mužstva ze Slezska, v prvních minutách ho domácí zahřáli, ve 13. minutě ale otálel s rozehrávkou tak dlouho, až ho o míč připravil Muhamed Tijani a pak pohodlně skóroval do opuštěné brány.

„Mrzí mě, že dobře do zápasu vstoupíme, dostaneme se do vedení a nepochopitelnou rozehrávkou, kdy dostaneme na 1:1, se nám to celé zbortí. V prvním poločase nehráli kluci špatně. Chtěli jsme být aktivnější, držet soupeře od vlastní brány. Aby to nebylo jako se Spartou. Bohužel opak je pravdou, výsledek je ještě krutější než na Spartě. Po psychické stránce nám to moc nepřidá,“ shrnul karvinský trenér Tomáš Hejdušek a porovnal duel v Edenu s minulým představením na Spartě, kde jeho parta padla 1:3.

„Možná kdybychom drželi stav 1:0 delší dobu, bylo by to jiné. Soupeř by třeba trochu znervózněl. Neříkám, že by nevyhrál, ale bylo by to třeba jiné,“ přemítal kouč hostí. Holce stejně jako Čavoš podpořil. „On to moc dobře ví, je to inteligentní kluk. Budeme ho dál podporovat. V moderním fotbale je gólman součástí hry, je to jedenáctý hráč. Chceme, aby brankáři uměli hrát nohama, uměli zajišťovat. Byla to chyba, ale on nám to vrátí. Já mu věřím,“ prohlásil Hejdušek.

S Karvinou to mohlo zamávat, ale pětadvacet minut ještě odolávala. V závěru první půle se Slavia dvěma góly utrhla. „Tohle shodí každý tým. Stalo se, ale chtěli jsme hrát pořád stejně. Bohužel nás to asi trošičku semlelo,“ prohodil Čavoš.

Hosté čelili v Edenu dvěma penaltám. První odpískal rozhodčí Dominik Starý po ruce Jaroslava Svozila, k videu ho zavolali kolegové od videa. Druhou po zákroku Jiřího Fleišmana na Conrada Wallema, v tomto případě už VAR nezasahoval. „VAR rozhodl, že to penalty jsou. Já nemám vůbec důvod se o čemkoliv bavit. Musíme být daleko obezřetnější v pokutovém území,“ reagoval Hejdušek.